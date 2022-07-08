«تويتر» يعلن حذف مليون حساب يوميا

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الخطوة تأتى بالتزامن مع تهديد الملياردير إيلون ماسك، بوقف صفقته لشراء "تويتر"، ما لم تظهر الشركة دليلا على أن "الحسابات الآلية" تمثل أقل من 5% من إجمالى مستخدمى موقع التغريدات الشهير. ووفقا لما قاله المسؤولون التنفيذيون فى تويتر فإن الحسابات المزيفة كانت أقل بكثير من 5%.

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