ميتا تتيح حسابات لنظارات الواقع الافتراضى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت ميتا، فى بيان لها، اليوم الخميس، أنه بمجرد إنشاء حساب على ميتا Meta، سيحتاج المستخدم أيضا إلى إنشاء ملف تعريف Meta Horizon - وهو ملفك الشخصى الاجتماعى فى VR.

ويتيح الحساب التحكم فى ما يمكن للأشخاص رؤيته عندما يشاهدون ملفك الشخصى فى Meta Horizon، مع إتاحة ثلاثة خيارات للخصوصية: مفتوحة للجميع، والأصدقاء والعائلة، والشخص ذاته.