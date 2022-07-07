ميتا تتيح حسابات لنظارات الواقع الافتراضى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت ميتا، فى بيان لها، اليوم الخميس، أنه بمجرد إنشاء حساب على ميتا Meta، سيحتاج المستخدم أيضا إلى إنشاء ملف تعريف Meta Horizon - وهو ملفك الشخصى الاجتماعى فى VR.
ويتيح الحساب التحكم فى ما يمكن للأشخاص رؤيته عندما يشاهدون ملفك الشخصى فى Meta Horizon، مع إتاحة ثلاثة خيارات للخصوصية: مفتوحة للجميع، والأصدقاء والعائلة، والشخص ذاته.
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