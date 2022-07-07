طلاب بحاسبات ومعلومات كفر الشيخ يبتكرون «روبوت» يعمل كجليسة أطفال

جدة - نرمين السيد - ناقشت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، مشروعات تخرج الطلاب فى ظل إجراءات احترازية بإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات وتحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقى، منها أول "روبوت جليسة أطفال" بالوطن العربى.





ويتتبع الروبوت أحوال الطفل مصحوبة بتطبيق إلكترونى على جهاز الموبايل الخاص بالأم والأب، ونظام يترجم من اللغة العربية المنطوقة إلى لغة إشارة مرئية عن طريق شخصية متحركة، وابتكار روبوت لتحديد اماكن الألغام، بجانب ابتكار منظومة ذكيه لتشخيص الأمراض، وابتكار روبوت ذكى يتمكن من مساعدة المزارعين.

وذكرت الجامعة، فى بيان صادر اليوم الخميس، أن مشروعات التخرج تضمنت أول "روبوت جليسة أطفال" بالوطن العربى لتتبع أحوال الطفل مصحوبة بتطبيق ألكترونى على جهاز الموبايل الخاص بالأم والأب تمكنهما من متابعة ورؤية الطفل وإرسال تحذيرات فى حالة الاستشعار بالخطر أو وجود حريق أو تسريب فى الغار وكذلك الترفيه والتسلية مع الطفل حيث يقوم الطفل بتوجيه الأمر لها باللعب فتعطى الطفل أكتر من اختيار للتسلية بإشراف الدكتور عمرو على سعد عمر المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات بالجامعة والمدرس بقسم نظم المعلومات بالكلية.

وابتكر عدد من الطلاب، نظام يترجم من اللغة العربية المنطوقة إلى لغة إشارة مرئية عن طريق شخصية متحركة الأمرالذى ينمح فرص متكافئة لذوى الاعاقات السمعية للاندماج فى المجتمع وهو مبنى على نظم التعلم العميق،والمشروع المقترح يعمل على أجهزة الموبايل المحمولة.

وتمكن الطلاب من ابتكار روبوت لتحديد أماكن الألغام، حيث يمكنك تحريك الروبوت دون الحاجة إلى التواجد بالقرب من منطقة الألغام الأرضية، حيث لا يوجد تدخل بشرى فى عملية الكشف ويتم كشف اللغم بواسطة جهاز استشعار، ويتم استخدام أجهزة التشويش الموصلة بالروبوت لصد عمليات التفجير عن بعد.

كما عرض الطلاب العديد من التطبيقات مثل السلة الذكية، والتى تتمكن من فصل المخلفات إلى جانب نظام ذكى لادارة الجراجات عن بعد.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من طلاب نفذوا منظومة ذكية لتشخيص الأمراض مثل أمراض الصدر والعيون والأمراض الجلدية، وتمكنت أيضا مجموعة من الطلاب من ابتكار روبوت ذكى يساعد المزارعين فى تحديد مواعيد الرى والأسمدة واكتشاف أمراض النباتات.