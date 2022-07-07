تويتر يطلق ميزة جديدة لـ«التغريدات المشتركة» 

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن ميزة "CoTweets" الجديدة تتيح للمستخدمين تأليف تغريدات مشتركة، وذلك لفترة محدودة لمعرفة كيفية استخدام الأشخاص للميزة.

وقال متحدث باسم تويتر Twitter: "نواصل استكشاف طرق جديدة للناس للتعاون على Twitter.. نحن نختبر CoTweets لفترة محدودة لمعرفة كيف يمكن للأشخاص والعلامات التجارية استخدام هذه الميزة للنمو والوصول إلى جماهير جديدة، وتعزيز تعاونهم مع الحسابات الأخرى".

يرى المستخدمون، الذين يمكنهم الوصول إلى CoTweets الميزة عبر نافذة منبثقة تدعوهم إلى "التغريد مع CoTweets'. يلاحظ Twitter أنه يمكنك دعوة حساب آخر لمشاركة ملكية تغريدة معك، إذا قبلوا ذلك، فسيتم إنشاء CoTweet يعرض كلاكما كمؤلفين مشاركين، إذا اخترت شخصًا لمشاركة ملكية تغريدة معك، فسيتلقى طلبًا يمكنه اختيار قبوله أو رفضه، يمكنك إرسال دعوات CoTweet إلى الأشخاص الذين يتابعونك ولديهم حسابات عامة.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه يمكن لمؤلفين اثنين فقط الظهور على رأس CoTweet في وقت واحد، يمكنك فقط دعوة مؤلف مشارك واحد لكل CoTweet.