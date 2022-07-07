آبل تطلق ميزة Lockdown لصد الهجمات الرقمية

جدة - نرمين السيد - وأكدت شركة آبل، فى بيان لها، أنها ستطرح إصدارات جديدة لكل من: "iOS 16 وiPadOS 16 وmacOS Ventura" خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن وضع Lockdown يعد أمانا لا يعيق قيام هواتف iPhone أو iPad أو Mac بوظائفها كاملة، ولكنها تمنع التجسس بأى شكل من الأشكال التكنولوجية المعقدة.

حماية الأشخاص البارزين

وأضافت الشركة، أنها تعمل على حماية الأشخاص البارزين بواسطة برامج ضارة طورتها أمثال NSO Group، التى تقف وراء Pegasus، مشددة على حظر معظم المرفقات بخلاف الصور، والشيء نفسه ينطبق على معاينات الارتباط، وسيحظر وضع التأمين مكالمات FaceTime والدعوات الأخرى الواردة، بالإضافة إلى تعطيل اتصالات iPhone السلكية بأجهزة الكمبيوتر والملحقات عند قفل الجهاز.

حظر بعض تقنيات الويب

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بحظر بعض تقنيات الويب، مثل JavaScript، إذا لم تتوافق يدويا على أحد المواقع، ولن يكون من الممكن تثبيت ملف تعريف التكوين أو إضافة جهاز إلى إدارة الجهاز المحمول عند تمكين وضع التأمين، مؤكدة أن وسائل الحماية لن تعيق إطلاق وضع Lockdown،

الهجمات الرقمية

وتستعد شركة آبل لإصدار أجهزة محمولة جديدة لحماية المستخدمين من أغرب وأدق الهجمات الفيروسية المعقدة، والتى يقع فيها عدد كبير من المستخدمين، خاصة الهجمات الرقمية التى تقوم بها شركات مرتزقة لسرقة بيانات المستخدمين ومساومتهم عليها.

ويذكر أن شركة آبل حصلت على براءة اختراع جديدة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية فى أمريكا تحت عنوان "تعديل وظيفة جهاز إلكترونى أثناء التعرض للرطوبة”.