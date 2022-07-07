حكم صيام الجمعة منفردا إذا وافق يوم عرفة.. العالمى للفتوى يوضح

جدة - نرمين السيد - نشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، الإجابة على سؤال هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق يوم عرفة؟.





وقال المركز إنه يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا وافق يوم عرفة بغير كراهة، لقول سيدنا رسول الله ﷺ: "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم". [أخرجه مسلم]. ويقول الإمام شمس الدين الرملى : "ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم .. وإفراد السبت أو الأحد بالصوم كذلك .. ومحل ما تقرر إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة عادة له وإلا كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم عاشوراء أو عرفة فوافق يوم صومه فلا كراهة كما فى صوم يوم الشك ذكره فى المجموع". "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 209".

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