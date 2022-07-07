البطيخ والخوخ.. دفع مقدم للعقارات بالصين مقابل أنواع من الفاكهة

جدة - نرمين السيد - ولفت العديد من مطورى العقارات فى الصين، إنه من الممكن قبول الطعام كمقابل للمنازل.
واستهدف المطورون من ذلك جذب المشترين، وخصوصا بعد إعلان الشركات عن إمكانية دفع الخوخ والبطيخ والثوم كمقدم للمنازل الجديدة.
وعلى إثرها، أشارت شركة عقارات فى مدينة ووشى الشرقية، إلى أنها ستسمح بإمكانية الاستعانة بالخوخ لتعويض حوالى 188888 يوان صينى أى 28 ألف دولار، واستخدامه كدفعة مقدمة فى المنازل، وذلك وفقا لما جاء فى "بى بى سى".
وقال مطور آخر فى نانجينج، إنه سيقبل 5000 كيلوجرام من البطيخ، والتى تم تقدير قيمتها حوالى 100 ألف يوان صينى.
وكان تم تعليق ذلك الإعلان الترويجى الذى كان من المقرر أن يستمر حتى الجمعة المقبل، وعلق ممثل عن الشركة: "طلب منا حذف جميع الملصقات الترويجية على منصات التواصل الاجتماعى"، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز الحكومية.
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