الأرصاد تحذر: طقس الجمعة شديد الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" تفاصيل أحوال الطقس غدا الجمعة بحسب بيان الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الذى نشرته اليوم الخميس ويتضمن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس غدا الجمعة

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية يتوقع الخبراء أن يكون طقس الجمعة على جميع أنحاء الجمهورية على النحو التالى: