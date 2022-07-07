- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" تفاصيل أحوال الطقس غدا الجمعة بحسب بيان الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الذى نشرته اليوم الخميس ويتضمن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.
حالة الطقس غدا الجمعة
ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية يتوقع الخبراء أن يكون طقس الجمعة على جميع أنحاء الجمهورية على النحو التالى:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.
- ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من "2:3" درجة مئوية.
- تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تحذر: طقس الجمعة شديد الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.