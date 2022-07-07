لضمان جودة الألعاب.. هاتف جديد مزود بجهاز تبريد

جدة - نرمين السيد - ويعد هاتف "ROG Phone 6" واحدا الهواتف المناسبة للألعاب، بسبب تزويده بجهاز تبريد والذى يساعد فى تدفق هواء التبريد وإبقاء الهاتف على حرارته أثناء اللعب لضمان الجودة العالية.

ويأتى بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2448 بيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام سعتها تبلغ 18 جيجابايت بالإضافة إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

كما يزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، العدسة الرئيسية منها تأتى مزودة بمستشعر سونى IMX766، بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب وحدة فائقة الدقة وتبلغ 13 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر الصور الشخصية من سونى IMX663 بدقة 12 ميجابيكسل، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

ويُطرح الهاتف "ROG Phone 6" بسعر يصل إلى 999 يورو أى ما يزيد عن 19 ألف جنيه مصرى.