انفجار نيزك فى سماء نيوزيلندا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورأى السكان شعاعا من الضوء فى سماء نيوزيلندا، بالإضافة إلى صوت دوى انفجار ومرور كرة من النار فوق العاصمة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نيوزيلندا، إلى أن أجهزة الرادار تمكنت من رصد ما يحتمل أن يكون ذيلا دخانيا للنيزك فى حين قالت الهيئة الجيولوجية (جيونت): "إنها تعتقد أن مقياس الزلازل الخاص بها التقط موجاته الصوتية"، وفقا لصحيفة "البيان".

ولاحظ شهود العيان بوجود إضاءة فى السماء باللون البرتقالى المائل إلى الأزرق، بالإضافة إلى صوت مثلما يحدث فى بداية الزلزال.

وأوضح آلان جيلمور، عالم الفلك فى مرصد ماونت جون بجامعة كانتربرى، أن مرور نيزك ساطع خلال الغلاف الجوى بسرعة كبيرة، يعتبر من الأمور النادرة الحدوث فوق منطقة حضرية.

وقال آلان: "إنه كان هناك وهاجا للغاية، لذا لا بد أنه كان جسما كبيرا إلى حد ما"، ومشيرا إلى أن الدوى الذى سمعه الناس دلالة عن أن الجسم مر فى نطاق 60 كيلومترا من الأرض.