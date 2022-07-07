جدة - نرمين السيد - وأوضح الخبراء أن هواتف أيفون تعتمد على صيغة "HEIC" للصور، بدلا من الصيغة المعروفة مثل "JPG" أو "PNG".
وأشار المتخصصون إلى أن صيغة "HEIC" تساعد فى توفير مساحة تتفوق عن "JPG"، بالإضافة إلى التمتع بجودة عالية.
وبسبب صعوبة نقل الصور ذات صيغة "HEIC" لقلة انتشارها، يجب على المستخدم تحويلها عند التقاطها حتى تتلائم مع الهواتف والأجهزة ذات الأنظمة المختلفة، وفقا لـ "سكاى نيوز".
ولتغيير صيغة الصور، يجب الانتقال إلى الإعدادات والضغط على "كاميرا" ثم "Formats أو الصيغ"، واختيار "Most Compatible أو الأكثر توافقا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمستخدمى أيفون.. طريقة حل مشكلة نقل الصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.