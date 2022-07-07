لمستخدمى أيفون.. طريقة حل مشكلة نقل الصور

جدة - نرمين السيد - وأوضح الخبراء أن هواتف أيفون تعتمد على صيغة "HEIC" للصور، بدلا من الصيغة المعروفة مثل "JPG" أو "PNG".

وأشار المتخصصون إلى أن صيغة "HEIC" تساعد فى توفير مساحة تتفوق عن "JPG"، بالإضافة إلى التمتع بجودة عالية.

وبسبب صعوبة نقل الصور ذات صيغة "HEIC" لقلة انتشارها، يجب على المستخدم تحويلها عند التقاطها حتى تتلائم مع الهواتف والأجهزة ذات الأنظمة المختلفة، وفقا لـ "سكاى نيوز".

ولتغيير صيغة الصور، يجب الانتقال إلى الإعدادات والضغط على "كاميرا" ثم "Formats أو الصيغ"، واختيار "Most Compatible أو الأكثر توافقا".