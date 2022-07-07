بسعر رخيص.. شاومى تطرح ساعة جديدة

جدة - نرمين السيد - ساعة ذكية لشاومى

وتأتى ساعة شاومى الجديدة بشاشة كبيرة على شكل مستطيل، ومن نوع "AMOLED" ويبلغ قياسها 1.64 بوصة، وبدقة 280 × 456 بيكسل.

ويتوفر بالساعة الذكية خاصية "Always On Display" بالإضافة إلى حساس للضوء، والذى يساعد فى السطوع التلقائى.

مزايا ساعة شاومى

وتحتوى ساعة شاومى الجديدة على أكثر من 180 وجها للساعة، كما يزود بالعديد من المزايا الصحية منها قياس معدل ضربات القلب والأكسجين فى الدم، حيث تصدر اهتزازا عند انخفاض مستويات مستشعر الأكسجين فى الدم.

وتتمتع الساعة بميزة تتبع النوم، وغيرها من ميزات اللياقة البدنية، وتضم حوالى 117 وضعا للتمرين.

بطارية وسعر Xiaomi Band 7 Pro

وتقترن الساعة ببطارية تبلغ سعتها 235 مللى أمبير فى الساعة، والتى تستمر عملها لفترة تصل إلى 12 يوم، وتستغرق حوالى ساعة واحدة للشحن الكامل.

وتُطرح الساعة الذكية الجديدة لشاومى "Xiaomi Band 7 Pro" بسعر 60 دولار أى حوالى 1100 جنيه مصرى.