شبيهة للكائنات الفضائية.. قناديل غريبة تقتحم شواطئ بريطانيا

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جدة - نرمين السيد - وانجرف على شواطئ المملكة المتحدة قناديل البحر غريبة الشكل والحجم، وشبهها البعض بالكائنات الفضائية.
وتتجمع قناديل البحر فى جزء كبير من الساحل بولاية ويلز حتى أصبحت موطنا لهم، وفقا لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية.
وكشف المتخصصون عن خطورة لدغة تلك القناديل والتى قد تكون مميتة، وعلق البعض عن لسعتها بأنها أقرب فى بدايتها إلى "لكمة"، لذا تعتبر من أقوى قناديل البحر.
وأذهل القنديل رواد الشواطئ فى نيوبورت، بسبب غرابة شكله عن القناديل المعتادة، ونُصح أى شخص يرغب فى السباحة بويلز وجنوب غرب إنجلترا، بالاستمتاع بعيدا عن تلك المخلوقات وترك مسافات آمنة.
وتظهر القناديل الغريبة التى تسمى "قنديل البحر البوصلة" بالعلامات البرتقالية والبنية، حيث يبلغ حجم القنديل 12 بوصة كما يتغذى على الأسماك الصغيرة وسرطان البحر.
ويحتوى القنديل على عدد من الأذرع الشفوية المزخرفة، والمخالب الهامشية الرفيعة الطويل، كما يتغذى على الأسماك الصغيرة وسرطان البحر وقناديل البحر الأخرى.
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