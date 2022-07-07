السماء الخضراء.. ظاهرة غريبة تثير الجدل فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتفاجئ سكان سوفولز بواقعة غريبة وهى تحول لون السماء إلى الأخضر الداكن، مما جعلهم يشعرون أنهم بداخل أجواء مسلسل "أمور غريبة"، الذى ينتمى إلى الخيال العلمى وتدور قصته حول حدوث أشياء خارقة للطبيعة، وفقا لـ "سكاى نيوز".

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية فى الولايات المتحدة أن تلك الحادثة ليست إعصار بل ذلك ناجم عن "ديريتشو".

ولمن لا يعرف "ديريتشو"، فهى ظاهرة ناتجة عن ارتباط رياح شديدة السرعة مع العواصف الرعدية ذات السرعة الفائقة.

ونتج عن تلك الظاهرة الغريبة انقطاع فى التيار الكهربائى عن مناطق بالمدينة.

وعلق عالم الأرصاد الجوية، إسحاق لونجلى على تلك الظاهرة، وقال: "فى حين أنه من الشائع نسبيا رؤية هذه السماء الخضراء، خاصة فى السهول، إلا أن هذه السماء ارتبطت بالعواصف الشديدة التى اجتاحت منطقة شلالات سيوكس خلال فترة ما بعد ظهر يوم الخامس يوليو، مما جعل السماء أكثر اخضرارا من الوضع الطبيعى".

وأضاف: "هذا بالطبع لفت انتباه الكثيرين الذين لم يروا سماء خضراء بهذا الشكل من قبل".