لحماية بياناتك.. خطوات تحديث جوجل كروم

جدة - نرمين السيد - تحديث جوجل كروم

وشدد الخبراء على ضرورة تحديث متصفح جوجل كروم بشكل مستمر، لأن تلك الخطوة تعد واحدة من الإجراءات الضرورية للمستخدمين، بسبب وجود ثغرة أمنية تسمح من خلالها للتطبيقات الضارة الاستيلاء على الهاتف.

وأشار موقع "جيز مو شينا" التقنى، إلى رفض جوجل للتحدث علانية عن المشكلة، ونصحت مستخدمى هواتف أندرويد بالتحديث لأجل إصلاح تلك الثغرة الأمنية.

وبحسب الموقع، أوضح الخبراء إلى تحديث جوجل كروم إلى الإصدار رقم 103.0.5060.71.

معرفة إصدار جوجل

ولمعرفة إصدار جوجل كروم، يجب الانتقال إلى الإعدادات ثم التطبيقات، وبعدها النظر فى جميع التطبيقات واختيار كروم والتمرير لأسفل لرؤيته.

تحديث جوجل كروم

ولتحديث جوجل كروم، يجب اتباع تلك الخطوات وهى:

-فتح "Google Play" والضغط على رمز الملف الشخصي فى أعلى يمين الشاشة.

-تحديد إدارة التطبيقات والأجهزة.

-الضغط على "التفاصيل" الموجودة أسفل التحديثات المتاحة.

-التحقق من وجود تحديثات لمتصفح كروم، ثم الضغط على أيقونة التحديث.

-وبعد إتمام التحديث، يجب اتباع الإرشادات المكتوبة أعلى المنشور لتحديد رقم الإصدار على هاتف أندرويد، واختيار رقم الإصدار 103.0.5060.71 أو أعلى.