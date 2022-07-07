مش هتصدق.. أخطبوط يغير لونه بشكل مذهل (فيديو)

ومن بين هذه الحيوانات الأخاطيب التى تسكن فى أعماق البحار، حيث يظهر مقطع فيديو ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعى القدرة المذهلة للأخطبوط على تغيير الألوان وفقًا لما يحيط به.
يُظهر مقطع الفيديو الذى تم نشره على "تويتر"، ومدته 23 ثانية، أخبوطًا وهو يتحرك فى قاع البحر ويغير لون بشرته وفقًا للأشياء الموجودة حوله.
يتتبع الأخطبوط الرخويات حوله حتى تستقر على الأرض وتغير مظهرها إلى مادة تشبه الصدف.
وشاهد الفيديو الذى تم تصويره للحيوان البحرى ليلاً فى مضيق ليمبه بـ إندونيسيا، أكثر من 1.5 مليون مرة، وكان مستخدمو "تويتر" مغرمين بالأخطبوط وأغرقوا وسائل التواصل الاجتماعى بردود أفعالهم.
وقال أحد المستخدمين إن الأخطبوطات فى الواقع لها خصائص تعكس الضوء مثل الحرباء بلورات تعكس الضوء للتمويه.
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