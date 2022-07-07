تسريبات تكشف خطة آبل لـ تعزيز مبيعات آيفون 14 برو

جدة - نرمين السيد - ذكر أحدث تسريب للمحلل "Min-Chi Kuo" أن "آبل" ستطلق "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" بشريحة "A16 Bionic" الجديدة، فى حين أن هذا ليس مفاجئًا، إلا أن ما قد يحدث هو استخدام شريحة "A15 Bionic" فى "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس".

"A15 Bionic" متاح حاليًا فى سلسلة "آيفون 13"، ويدعى المحلل Kuo أن "آبل" ستستخدم مجموعة شرائح "A15 Bionic" فى الطرز العادية، فى حين ستحصل طرز Pro على مجموعة شرائح "A16 Bionic" أسرع وأفضل.

وستركز "آبل" على طرازات "آيفون 14 برو" أكثر من الطرز العادية هذه المرة، ولنفس الغرض، ستعمل الشركة على زيادة نسبة الرقائق الرئيسية.

ولتحقيق الأهداف، ستقوم "آبل" بتكييف استراتيجياتها التسويقية وفقًا لذلك مع وضع طرز "آيفون 14" غير Pro فى المرتبة الثانية على قائمة أولوياتها.

ولا يقتصر الأمر على المعالج فقط، حيث يشاع أن طرز Pro تحصل على ترقيات كبيرة فى مناطق أخرى أيضًا، وبالنسبة للمبتدئين، ستتخلى شركة "آبل" عن الشق فى الشاشة لصالح الثقب والقطع على شكل حبوب منع الحمل فى "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

ستكون وحدة الكاميرا فى "آيفون 14 برو" أكبر من سابقتها أيضًا، ويقال، إن "آبل" تناسب الكاميرا الرئيسية الجديدة بدقة 48 ميجابكسل، والتى ستكون أكبر بنسبة 57 فى المائة من مستشعر كاميرا "آيفون 13" Pro.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك كاميرا فائقة السرعة وكاميرا تليفوتوغرافى، ويقال أيضًا أن مستشعر LiDAR خاص بطرازات Pro.

سيتم تزويد "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" بشاشات مقاس 6.1 و6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودعم دائم للشاشة، وستكون أيضًا أكثر سطوعًا من "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس" العاديين، اللذين سيحتويان على شاشة 60 هرتز.