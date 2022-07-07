جدة - نرمين السيد - وكانت الشركة قد أطلقت الإصدار القياسى الأصلى Vivo Y30 فى شهر ديسمبر 2020، وسيكون الهاتف الجديد مخصص لتقنية الـ 5G من نفس الهاتف. ويحمل الهاتف القادم رقم طراز V2160، ويدعم عدة شبكات كـ GSM / WCDMA / LTE / NR. ويتميز الهاتف ببعض المواصفات المماثلة للإصدار القياسى، بما فى ذلك شاشة IPS LCD بحجم 6.51 بوصة ودقة عرض HD+، ومعالج داعم لشبكة الـ 5G. ويحتوى الإصدار القياسى على ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجا، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة بطارية كبيرة بسعة تبلغ 5000 مللى أمبير والتى تدعم الشحن السريع حتى 10 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Vivo تستعد لإطلاق هاتف Y30 5G قريبًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.