اعرف حظك.. مفاجآت الأبراج اليوم الخميس 7 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

استغل خفة دمك لتحسين علاقتك مع رؤسائك فى العمل، وسامح شريك حيات إذا أخطىء فى حقك وكان معترفًا بذلك.

الثور

اجعل دائمًا أسلوبك جيد مع زملائك فى العمل، وتمهل وفكر جيدًا قبل إتخاذ أى خطوة فى حياتك العاطفية.

الجوزاء

اربط مشاعرك بالعمل وليس بالأشخاص الذين لا يعطونك ما تستحق من تقدير، وعالج الأمور العاطفية بهدوء ولا تتسرع.

السرطان

تراجع عن خطتك فى العمل إذا رأيت أنها لن تفيد، ابحث عن الرومانسية فى علاقتك مع شريك حياتك.

الأسد

جدد أفكارك وتخلص من الروتين، واحرص على تقوية علاقتك بشريك حياتك.

العذراء

ادرس قراراتك قبل اتخاذها، وتعاون مع شريك حياتك فى المنزل فهذا سيسعده.

العقرب

اجتهد فى العمل لتصل للمكانة التى تستحقها وتحقق أهدافك، واحتوى شريك حياتك واستعيد معه الذكريات الجميلة.

الميزان

لا تهمل عملك وابتعد عن الكسل، وحاول إصلاح علاقتك بشريك حياتك ولا تنفعل عليه.

الجدى

اعرف جيدًا حالتك المادية حتى تعلم التزماتك ونفقاتك، واقترب أكثر من الشخص الذى قد يحمل لك بعضًا من الإعجاب وتتعلق به مشاعرك.

القوس

اهتم بما يقال لك من نصائح فى العمل، وعليم الخروج رفقة شريك حياتك للتنزه والاستمتاع والمرح.

الحوت

تحمل مسؤوليتك فى العمل وكن جادًا فيه، وصارح الآخرين بمشاعرك ولا تتردد.

الدلو

لا تتخلى عن مبادئك، واصلح ما أفسدته مع شريك حياتك.