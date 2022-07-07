هدد بتفجير طائرة.. القبض على مراهق بسبب مزحة كلفت 100 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن صاحب هذه المزحة مراهق بريطانى من أصول هندية وهو لاعب "عبقرى" بلعب الشطرنج، وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.

ويدعى الشاب أديتيا فيرما، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وكان قد كتب على سناب شات: سأفجر هذه الطائرة .. أنا من طالبان"، ومزح بأنه سيفجر طائرة "إيزى جيت"، التى كانت فى طريقها إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، قادمة من بريطانيا.

وانطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 18 من قاعدة عسكرية فى مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا لمرافقة طائرة إيزى جيت، وذلك بعد نشر الشاب لتهديده على سناب شات.

وكان فيرما الليلة الماضية يمثل أمام محكمة فى إسبانيا حيث طالب المدعى العام بأنه كلف البلاد حوالى 100 ألف دولار فى عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمنى.

ويواجه فيرما، الذى وصف فى المحكمة بأنه "طالب نابغ"، أيضًا إدانة جنائية وغرامة من 4 أرقام لتسببه فى عملية استجابة أمنية من الشرطة الإسبانية ووزارة الدفاع، وإذا تم إدانته فقد يؤثر ذلك على طموحه للدراسة بجامعة كامبريدج، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وقالت الصحيفة إن فيرما الذى كان على متن طائرة إيزى جيت مع أصدقائه، هو ابن طبيب نشأ فى ضاحية أوربينغتون الراقية فى كينت وحضر مدرسة القواعد عالية الأداء، سانت اولاف.

واحتل فيرما المركز الرابع بعد مشاركته فى بطولة العالم للشطرنج للشباب منذ 10 سنوات، ويعتقد انه فاز لاحقًا بـ 4 بطولات إنجليزية.