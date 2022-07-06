سعر وموعد طرح MacBook Air الجديد من آبل

جدة - نرمين السيد - وتتلقى آبل طلبات الحجز المسبق للجهاز الجديد فى 8 يوليو على أن يبدأ الشحن فى 15 من الشهر الجارى. وقدمت شركة آبل الجهاز بحجم 13 إنش، ومعالج M2 وشريط اللمس خلال فعاليات WWDC 2022 حيث يتوفر هذا الإصدار بالفعل للطلب المسبق. ويأتى جهاز MacBook Air برقاقة M2 كما يحتوى على كاميرا Webcam بدقة 1080 بيكسل، ويدعم نظام الشحن MagSafe كما يتميز بحجم أكبر 13.6 إنش بتصميم نتوء فى الشاشة. ويتم طرح النموذج الرئيسى من الجهاز الجديد من آبل بسعر أقل من الإصدار الرئيسى من جهاز Pro المميز بحجم 13 إنش، كما يأتى بتصميم فريد، وألوان مختلفة.

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