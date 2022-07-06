«فلوس راحت فى الهوا».. ناسا تفقد الاتصال بمركبة فضائية بـ 32 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إنها فقدت الاتصال بمركبة فضائية قيمتها 32.7 مليون دولار كانت متوجهة إلى القمر لاختبار مدار قمرى غير متوازن، لكن مهندسى الوكالة يأملون أن يتمكنوا من حل المشكلة.





وأوضحت الوكالة أنها لم تعد قادرة على الاتصال بالمركبة الفضائية المسماة كابستون، وذلك بعد اتصال ناجح وأخر جزئى أول أمس.

وأشارت سارة فرايزر، المتحدثة باسم ناسا، إلى أن المهندسين يحاولون معرفة سبب انقطاع الاتصالات، لافتة إلى انهم متفائلون بقدرتهم على إصلاحه.

وأكدت فرايزر أن المركبة الفضائية التى انطلقت من نيوزيلندا فى 28 يونيو، أمضت ما يقرب من أسبوع فى مدار حول الأرض وتم إطلاقها بنجاح فى طريقها إلى القمر.

ويبلغ وزن القمر الصناعى 55 رطلًا هو بحجم فرن الميكروويف، وسيكون أول مركبة فضائية لتجربة هذا المدار البيضاوى حيث تريد "ناسا" تنظيم موقعها فى مدار محطة "غيث واى"، وستكون المحطة بمثابة نقطة انطلاق لرواد الفضاء قبل نزولهم إلى سطح القمر.

ويوازن المدار بين جاذبية الأرض والقمر، وبالتالى يتطلب القليل من المناورة والوقود ويسمح للقمر الصناعى او المحطة الفضائية بالبقاء على اتصال دائم بالأرض.