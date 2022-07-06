خوفا من كشف الموقع الحالى للغرباء.. قلق بسبب الميزة الجديدة «Snap Map»

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية إن سناب شات أطلق ميزة "Snap Map" التى تتيح موقعك الحالى، كما تقوم بحساب المدة التى سوف تستغرقها للوصول إلى وجهتك.

وتتيح هذه الخاصية لأى مستخدم على التطبيق بالنقر فوق أى شخص لإظهار موقعه بالتحديد، مع كشف عنوان الشارع، الذى يتواجد فيه، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأثار هذا الحديث قلق الآباء بشأن سلامة أطفالهم الذين قد يكشفون عن طريق الخطأ عنوانهم للغرباء فى الإنترنت.

فيما حذر خبراء فى مجال السلامة الإلكترونية الآباء من ميزة الخريطة الجديدة خاصة بعد الاعتداء الجنسى على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا فى ملبورن بأستراليا.

وأشارت صحيفة "هيرالد صن" إلى أن مجموعة من المراهقين استخدموا ميزة مشابهة للاعتداء على الفتاة المراهقة.

وأوضحت الخبيرة جوردان فوستر أن المراهقون غالبًا ما يتواصلون على الشبكات الاجتماعية مع أشخاص غرباء لا يعرفوهم حق المعرفة، لافتة إلى أن هنا تكمن خطورة هذه الخاصية.

وأكدت "ديلى ميل" الإنجليزية أنه لحسن الحظ يمكن تعطيل الخاصية من خلال تفعيل "وضع الشبح" "Ghost Mode" أو إيقاف "الموقع الدقيق" "Precise Location" فى إعدادات الهاتف.