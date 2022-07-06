أحدث إصدارت Honor.. مميزات هاتف Magic 4 Pro

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الهاتف الجديد على طبقة زجاجية مثبتة لحماية الشاشة من الجهة الأمامية، وطبقة أخرى زجاجية من الجهة الخلفية، مع إطار ألومنيوم، وتصميم منحنى للشاشة.

ويأتى الهاتف بتقنية استشعار البصمة المدمجة فى الشاشة بأداء جيد، كما تضم الشاشة فتحة لكاميرا أمامية مزوجة بينما تأتى الكاميرا الخلفية فى حلقة تتوسط الغطاء الخلفى، والتى تتميز بأعلى جودة فى التصنيع.

ويتضمن الهاتف سماعات ستريو، وشاشة LTPO OLED بحجم 6.81 إنش، وتدعم حتى ألوان كثيرة للغاية، وتشمل معدل تحديث 120Hz، ودرجة سطوح تصل إلى 1000 nit

وينطلق الإصدار الجديد بنظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI 6، كما يحتوى الهاتف على شاحن بقدرة 100W فى محتوى الصندوق لشحن بطارية بقدرة 4600 mAh بأداء فائق السرعة للشحن فى خلال 30 دقيقة.