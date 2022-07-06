شىء لا يصدق.. 9 مواقع على كوكب الأرض تنعدم فيها الجاذبية (صور)

جدة - نرمين السيد - وحدد موقع "Thetravel" المتخصص فى السياحة والسفر 9 مواقع فى الكرة الأرضية تختفى فيها الجاذبية الأرضية، حيث تشكل استثناءً للقاعدة الشاملة فى بقية الأرض، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

والمواقع التسع التى تنعدم فيها الجاذبية هى:

أولًا: الطريق الغامض فى كوريا الجنوبية، حيث تحتضن جزيرة جيجو فى كوريا الجنوبية طريقًا يبهر جميع الزوار من جميع أنحاء العالم، وتنحدر الأشياء من الأعلى إلى الأسفل بحسب الجاذبية.

ثانيًا: الصخرة الذهبية بمعبد كايكتو فى ميانمار، يوجد فى هذا المعبد أكبر صخرة ذهبية فى العالم، تقف على حافة جبل، وتبدو وكأنها على وشك السقوط لكنها لا تسقط، وهى هناك منذ آلاف السنين.

ثالثًا: هضبة لداخ فى الهند، وتوصف هذه الهضبة بأنها خالية من الجاذبية تمامًا، نظرًا للحركة العسيرة للمركبات هناك، وهناك العديد من النظريات والخرافات حاولت تفسير الأمر، لكن المؤكد أنه لا توجد هناك جاذبية.

رابعًا: المنزل الخشبى فى كاليفورنيا، هناك موقع ما بمدينة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا الأمريكية يمكن فيه للشخص خوض نجربة انعدام الجاذبية، كما فى المركبات الفضائية.

خامسًا: سد هوفر فى نيفادا، حيث يجذب هذا السد نحو مليون زائر سنويًا كثير منهم لا يأتون لمجرد مشاهدة ضخمة السد أو تدفق المياه فيه، بل لرؤية السلوك المخالف للجاذبية، فالمياه لا تسقط من حافة السد بل تتدفق عكسيًا.

سادسًا: التلة السحرية فى كندا، ففى منطقة بمدينة مونكتون ثمة ما يبدو انه مغناطيس كبير فوق تلة، إذ يحرك الأشياء نحوالأعلى لا الأسفل، ولاحظ السائقون هذا الأمر أول مرة فى ثلاثينات القرن الماضى.

سابعًا: جبل أراغتس فى أرمينيا، فعند سفح الجبل بأرمينيا تبدو الجاذبية منعدمة، فأول ما يلاحظ الزائر أن مياه النهر تتدفق إلى الأعلى، والسيارة هناك تتحرك صعودًا من تلقاء نفسها.

ثامنًا: منطقة بخليج هدسون فى كندا، فنتخفض أوزان الأشخاص فى منطقة تقع بخليج هدسون فى كندا بشكل كبير عن وزنهم الحقيقى، فى ظاهرة نسبت إلى انخفاض الجاذبية هناك، مما يثير الرعب فى نفوس السائقين.

تاسعًا: الشارع الغريب فى البرازيل، حسث يوجد طريق ذو انحدار حاد فى مدين بيلو هوريزونتى، جنوبى البرازيل، ويشتهر الشارع بسحب السيارات إلى الأعلى بمجرد وضع السيارة فى وضع الحياد.