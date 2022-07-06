تحول سريع لتجمع عائلى من الانبساط إلى الخوف.. والسبب الألعاب النارية

جدة - نرمين السيد - ونشر لكاتب والروائى الأمريكى، دون وينسلو، الفيديو عبر حسابه الشخصى على "تويتر" ليكشف عن اللحظات التى عاشها عدد من الأفراد أثناء تجمع عائلى ليتحول فيها شعورهم من الفرحة والانبساط إلى الذعر والخوف.

وظهر بالفيديو لحظات الانسجام التى عاشها أفراد العائلة على مساحة خضراء، ليقوم أحدهم بإشعال الألعاب النارية، وتنقلب الموازين وقتها إلى انتشار حالة من الذعر.

وتسببت تلك الألعاب النارية فى إحداث ضجة وسط التجمع العائلى، بالإضافة إلى إشعال النار بسيارة موجودة بالمكان، مما اندفع جميعهم للهروب مسرعين.