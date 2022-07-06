جدة - نرمين السيد - ونشر لكاتب والروائى الأمريكى، دون وينسلو، الفيديو عبر حسابه الشخصى على "تويتر" ليكشف عن اللحظات التى عاشها عدد من الأفراد أثناء تجمع عائلى ليتحول فيها شعورهم من الفرحة والانبساط إلى الذعر والخوف.
وظهر بالفيديو لحظات الانسجام التى عاشها أفراد العائلة على مساحة خضراء، ليقوم أحدهم بإشعال الألعاب النارية، وتنقلب الموازين وقتها إلى انتشار حالة من الذعر.
وتسببت تلك الألعاب النارية فى إحداث ضجة وسط التجمع العائلى، بالإضافة إلى إشعال النار بسيارة موجودة بالمكان، مما اندفع جميعهم للهروب مسرعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحول سريع لتجمع عائلى من الانبساط إلى الخوف.. والسبب الألعاب النارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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