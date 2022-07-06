هواوى تطرح هاتفين بكاميرا ذات دقة عالية وبألوان مميزة

جدة - نرمين السيد - Huawei Nova 10
ويأتى هاتف "Nova 10" بمواصفات مبهرة، حيث تتميز شاشته بقياسها الذى يبلغ 6.67 بوصة والتى من نوع "OLED"، كما تبلغ دقتها 1080 × 2400 بيكسل.
كاميرا Nova 10
وتميز أيضا بتقينات الكاميرا، وجاء إعداد ثلاثى للكاميرا للتصوير الفوتوغرافى، وتأتى الرئيسية منه بدقة 50 ميجابيكسل، وتكون متصلة بمستشعر فائق الاتساع بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية رائعة بدقة 60 ميجابيكسل، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.
ذاكرة وسعر Huawei Nova 10
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 أو 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ قوتها 4000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات.
ويبدأ سعر هاتف "Huawei Nova 10" من 4.3 دولار أى حوالى 7900 جنيه مصرى.
Nova 10 Pro
كما تستعد لطرح هاتف جديد آخر وهو "Nova 10 Pro"، الذى يأتى بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1200×2652 بيكسل.
ويحتوى على بطارية بلغ قوتها 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.
سعر Nova 10 Pro
ويتوفر منه 4 ألوان وهم الأسود والأخضر والفضى والبنفسجى، وبسعر يبدأ من 552 دولارا أى 10400 جنيه مصرى.
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