بعد خطبتها.. الملكة رانيا لابنتها: فرحتك عندى بالدنيا

جدة - نرمين السيد - ونشرت الملكة رانيا صورة عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، تجمع بين ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى وجميل ألكساندر ترميوتس.

وعلقت وقالت: "ألف مبارك حبيبتى إيمان، فرحتك عندى بالدنيا .. الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".

وتابعت وقالت: "ابتسامتك هدية حب أعتز بها منذ يوم ولادتك.. اتمنى لك ولجميل حياة مليئة بالحب والضحك".

وظهرت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى بإطلالة هادئة، حيث كانت مرتدية فستان أبيض اللون دون تفاصيل كثيرة، وشعرها منسدلا على كتفيها بالإضافة إلى مكياج بسيط.

وتمت خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثانى على جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك الأردن، وزوجته صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثانى، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثانى.

وهنأ الديوان الملكى الهاشمى صاحبى الجلالة بتلك المناسبة، وتم التمنى بحياة مليئة بالسعادة لحياة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى والسيد جميل ألكساندر ترميوتس.