إطلالات ملكية وفساتين ملونة.. هانى البحيرى يتألق فى أسبوع الموضة الفرنسى

جدة - نرمين السيد - ويعد ذلك العرض الذى قُدم فى باريس واحدا من أقوى التصميمات التى شارك بها فى الدورات السابقة على مدار 17 عاما من النجاحات على عرش الموضة العربية والعالمية.

وأقيم العرض داخل قصر سانت جيرمان الملكى بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الديفيله وجود عدد كبير من مشاهير الموضة والسفراء بمختلف الجنسيات ومنهم السفير المصري بباريس علاء يوسف وحرمه، بالإضافة إلى زوجات السفراء العرب وخبراء الموضة والتجميل بالعالم.

وظهرت بالعرض 28 عارضة أزياء من مختلف دول العالم، وقدموا عددا من القطع الفنية للمصمم العالمى هانى البحيرى، وبلغت 35 قطعة فنية.

وأضفى البحيرى حالة من البهجة والحيوية خلال "الديفيله"، بعد اختياره للألوان المبهجة الملونة والذهبية لفستان الزفاف، الذى جاء بإطلالات ملكية، كنوع من الدلالة على الخروج من سنوات الظلام خلال فترة كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أشادت بدور مصمم الأزياء المصرى العالمى هانى البحيرى فى أول عرض أزياء تراثى أقيم تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، من خلال معرض "تراثنا" ودوره فى دعم الذوق والصناعة المصرية عن طريق مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لإنتاج منتج عصرى يشابه المنتجات العالمية.

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة دينا طارق، بطلة العالم فى السباحة و الجمباز و كرة تنس الأرضى، بفستان زفاف من تصميم الفنان هانى البحيرى ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة "أولادنا" التى أقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا فى أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021، أون لاين نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

ويعتبر هانى البحيرى أول مصرى يشارك بأسبوع الموضة الإسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثانى على التوالى، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان، إلى جانب اختياره للمشاركة فى أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحى" و ليكون داعما لمصممى الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثانى على التوالى.

كما انفرد البحيرى للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.