واتساب يطرح ميزة جديدة للمستخدمين بشأن الرسائل

جدة - نرمين السيد - وطرح واتساب خدمة مسبقا وهى حذف الرسائل داخل المحادثات الفورية، حتى بلغ الحد الأقصى المسموح بالحذف يصل إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية.
ولكن تواصل واتساب العمل على مزاياها لخدمة المستخدمين، حتى طرح مؤخرا خدمة حذف الرسائل داخل المحادثات خلال فترة تصل إلى 60 ساعة بعد إرسالها حتى فى حال قراءتها من جانب الطرف الآخر.
واستهدف التطبيق زيادة المدة المسوح فيها الحذف دوريا، وتوفير فترة كافية للمستخدمين لإعادة النظر فى الرسائل، وفقا لـ "سكاى نيوز".
ومن خلال تلك الخاصية يتم الحفاظ على ذاكرة الهاتف وجعلها نظيفة وخالية من نسخ المحادثات والوسائط المحفوظة سواء نصوص أو صور أو فيديوهات، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية المستخدم.
وتم إطلاق الميزة الجديدة تجريبيا برقم 2.22.15.8، وأصبحت متاحة لبعض مستخدمى "أندرويد"، كما أن من المتوقع توفيرها قريبا لمستخدمى كافة الهواتف الذكية.
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