جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة عن موعد طرح هاتفها الجديد "Red Magic 7S"، والذى يأتى فى 11 يوليو الجارى.
ويزود الهاتف بمعالج قوى "Snapdragon 8+ Gen 1 SoC" يساعد فى عمل الهاتف بسرعة وقوة كبيرة بالإضافة إلى كفاءة عالية فى التبريد.
ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.8 وجودة+ FullHD، وبالإضافة إلى ذلك فهو يتمتع بقدرته على تشغيل الألعاب والأفلام بجودة عالية دون تقطيع، كما يأتى بتصميم متميز وسميك.
ويُطرح الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وفقا لموقع "Gizchina" التقنى.
كما يحتوى "Red Magic 7S" على ذاكرة الوصول العشوائى بسعة 8 و12 و16 و18 جيجابايت رام، وذاكرة التخزين الداخلى بسعة 128 و256 و512 جيجابايت، بالإضافة بطارية ضخمة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف للألعاب.. مواصفات مبهرة لـ «Red Magic 7S» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.