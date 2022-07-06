هاتف للألعاب.. مواصفات مبهرة لـ «Red Magic 7S»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة عن موعد طرح هاتفها الجديد "Red Magic 7S"، والذى يأتى فى 11 يوليو الجارى.

ويزود الهاتف بمعالج قوى "Snapdragon 8+ Gen 1 SoC" يساعد فى عمل الهاتف بسرعة وقوة كبيرة بالإضافة إلى كفاءة عالية فى التبريد.

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.8 وجودة+ FullHD، وبالإضافة إلى ذلك فهو يتمتع بقدرته على تشغيل الألعاب والأفلام بجودة عالية دون تقطيع، كما يأتى بتصميم متميز وسميك.

ويُطرح الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وفقا لموقع "Gizchina" التقنى.

كما يحتوى "Red Magic 7S" على ذاكرة الوصول العشوائى بسعة 8 و12 و16 و18 جيجابايت رام، وذاكرة التخزين الداخلى بسعة 128 و256 و512 جيجابايت، بالإضافة بطارية ضخمة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير.