خلال 8 دقائق.. أيرلندية تدخل موسوعة جينيس بعد تناول 8 آلاف سعر حرارى

جدة - نرمين السيد - ونجحت الفتاة التى تدعى ليا شوتكفر، فى تناول وجبة إفطار تحتوى على 8 آلاف سعر حرارى خلال 8 دقائق فى مقهى بشمال إيرلندا.
واحتوت وجبتها الصباحية على خمس بيضات وخمس شرائح نقانق وخمس شرائح لحم مقدد وخمس حبات طماطم وخمس قطع من بطاطا الهاش براون وخمس بودينج سوداء، وشملت أيضاً خمس قطع من الخبز المحمص وطبق فاصوليا وفطر، وفقا لصيحفة "البيان".
واستطاعت الفتاة تناول تلك الأطعمة خلال 8 دقائق وثانيتين، وخاضت ليا فى رصيدها حوالى 27 رقما قياسيا فى موسوعة جينيس.
وقالت ليا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية: "كان تحدياً صعباً نظراً لضيق الوقت الذى اضطررت إلى تناوله فيه.. فقد كان الوعاء كبيراً ويحوى الكثير من الفاصوليا".
وتابعت بأنها لم تكن أكبر وجبة تناولتها، وتناولت مسبقا جبة فطور ضخمة مكونة من 41 قطعة ضخمة.
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