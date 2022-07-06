بعد هروب عملائها بسبب التكلفة.. خطة نتفليكس لـ عودة المياه إلى مجاريها

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التنفيذى لشركة "نتفليكس"، تيد ساراندوس، خلال إحدى الفعاليات، أن الشركة ستطرح خططًا مدعومة بالإعلانات فى وقت أقرب مما هو متوقع.

وأكدت صحيفة "هوليوود ريبورتر"، أن ساراندوس قد شارك خطط الشركة لتقديم طبقة مدعومة بالإعلانات، فيما أكد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" فى وقت سابق أن الشركة تدرس إطلاق الخطط بحلول نهاية هذا العام.

قال ساراندوس يوم الخميس الماضى: "نحن نضيف فئة إعلانية ؛ نحن لا نضيف إعلانات إلى Netflix كما تعرفها اليوم. نحن نضيف طبقة إعلانية للأشخاص الذين يقولون، "مرحبًا، أريد سعرًا أقل وسأشاهد الإعلانات".

ومن المثير للاهتمام، كشف ريد هاستينجز، الرئيس التنفيذى للشركة، أنه سيتم إضافة الطبقات المدعومة بالإعلانات فى غضون عام أو الثانى، لكن الشركة تحاول إخراج الخطط فى أسرع وقت ممكن.

قال هاستينجز خلال مقابلة إنه على الرغم من أنه يفضل الخطط الخالية من الإعلانات، إلا أنه لا يرغب فى أن يكون غافلًا عن مطالب المستهلك.

وكشف أن قرار الشركة بتقديم خطط أرخص مدعومة بالإعلانات كان مدفوعًا بالنجاح الذى شهده منافسو «Netflix» مثل «HULU» و«Disney» و«HBO» وغيرها.

وأضاف: "أعتقد أنه من الواضح جدًا أن تلك الطريقة جاءت لصالح «Hulu»، كما أن ديزنى تفعل ذلك، و«HBO» فعلت ذلك... ولا أعتقد أن لدينا الكثير من الشك فى أنها طريقة ناجحة.. سأدخل وأكتشف ذلك بدلاً من اختباره".