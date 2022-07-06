فندق فى جزيرة إسبانية يقدم إقامة بالمجان.. ولكن

جدة - نرمين السيد - وفقًا لنشر على إنستجرام من فندق "باراديسو آرت"، فإن "الجناح صفر" عبارة عن غرفة مصنوعة من الجدران الشفافة، ويقع فى بهو الفندق، مما يعنى أنه يمكن لأى شخص رؤية الضيوف المقيمين هناك.

وقال موقع الفندق: "غرفة بجدران زجاجية فى وسط ردهة فندق Paradiso Art حيث يمكنك النوم ليلة واحدة مجانًا. متوفرة أيضًا للعروض الفنية والبث الإذاعى ومجموعات الدى جى ... الاحتمالات لا حصر لها".

وفى السياق ذاته، قالت سيدة أقامت فى الجناح تدعى أولمبيا آنلى: "المقيمون هنا يتعرضون لمضايقات من المارة من خلال القرع على الجناح من الخارج، حيث يمكن للناس رؤيتك، فإن الجدران زجاجية ولكن هناك حمامًا، يمكنك المرور من هنا فقط وله باب وجدران غير شفافة".

واعترف آخرون بأنهم لن يكونوا قادرين على الذهاب إلى هناك - حتى لو كانت إقامة الليلة مجانية.