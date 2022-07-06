أول جهاز تعقب من هواوى للحماية من فقد المتعلقات

جدة - نرمين السيد - ويسمى هذا الجهاز "Huawei Tag Anti-Lost Wizard"، ويزن 6 جرام، ويبلغ سمكه 5.6 ملليمتر، ويدعم تقنيات البحث فى المجال القريب مع صفارة إنذار بقوة 92 ديسيبل كحد أقصى، ونافذة منبثقة تنبه الشخص بسرعة إذا ترك متعلقاته خلفه.

ويتضمن الجهاز الجديد من هواوى ميزة مقاومة الغبار والماء من معيار IP67 بالإضافة إلى اتصال NFC، ويصل عمر بطارية الجهاز لعام مما يجعله مناسبًا للاستخدام على المدى الطويل.

ويأتى الجهاز مع سلسلة مفاتيح جلدية، وسعره 69 يوان صينى، بما يوازى 10 دولارات لسلسلة المفاتيح، و299 يوان أى حوالى 45 دولار لمجموعة مكونة من 4 قطع، و99 يوان أى ما يقدر بـ 15 دولارًا أمريكيًا لوحدة واحدة.

وتطرح هواوى جهاز التعقب الجديد رسميًا فى 30 يوليو الجارى.