جدة - نرمين السيد - ويسمى هذا الجهاز "Huawei Tag Anti-Lost Wizard"، ويزن 6 جرام، ويبلغ سمكه 5.6 ملليمتر، ويدعم تقنيات البحث فى المجال القريب مع صفارة إنذار بقوة 92 ديسيبل كحد أقصى، ونافذة منبثقة تنبه الشخص بسرعة إذا ترك متعلقاته خلفه.
ويتضمن الجهاز الجديد من هواوى ميزة مقاومة الغبار والماء من معيار IP67 بالإضافة إلى اتصال NFC، ويصل عمر بطارية الجهاز لعام مما يجعله مناسبًا للاستخدام على المدى الطويل.
ويأتى الجهاز مع سلسلة مفاتيح جلدية، وسعره 69 يوان صينى، بما يوازى 10 دولارات لسلسلة المفاتيح، و299 يوان أى حوالى 45 دولار لمجموعة مكونة من 4 قطع، و99 يوان أى ما يقدر بـ 15 دولارًا أمريكيًا لوحدة واحدة.
وتطرح هواوى جهاز التعقب الجديد رسميًا فى 30 يوليو الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول جهاز تعقب من هواوى للحماية من فقد المتعلقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.