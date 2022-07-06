ناد بريطانى يعلن فتح ملعبه لـ صلاة عيد الأضحى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقرر النادي البريطانى "بلاكبيرن روفرز" فتح ملعبه المسمى "إيوود بارك"، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك يوم السبت المقبل، لاستيعاب جميع الأعداد من المصلين.

وكشفت إدارة النادى البريطانى، فى بيان لها، نقلته وكالة سكاى نيوز عربية، عن أن الملعب سيفتح أبوابه أمام المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة الـ 9 صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يستضيف الملعب 3 آلاف شخص.

ودعت إدارة بلاكبيرن روفرز المصلين لإحضار سجادات صلاة خاصة بهم، لافتة إلى أنها ستعمل على توفير جميع التجهيزات الخاصة باستقبال عدد الكبير من المصلين، مشيرة أيضا، إلى تخصيص حافلات ستعمل على نقل الأشخاص للملعب.

وكان النادي البريطانى نفسه قد فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر المبارك الماضي، حيث صلى المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل إيوود بارك، ليكون بذلك أول نادٍ إنجليزي يقوم بمثل هذه المبادرة الكريمة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت المقبل الموافق 9 يوليو الجارى، وأن وقفة عرفات المباركة ستكون يوم الجمعة 8 يوليو وهذا ما توافق مع رأى المحكمة العليا فى المملكة العربية السعودية.