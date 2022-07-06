نصائح ذهبية فى العمل والعلاقات.. توقعات الأبراج الأربعاء 6 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

انجز أعمالك حتى لا تتراكم عليك، واعطى لشريك حياتك اهتمامًا واصطحبه فى نزهة قريبًا.

الثور

استغل الفرص المتاحة أمامك للوصول إلى ما تريده، وتجنب الحديث مع شريك حياتك إذا كانت حالتك المزاجية سيئة.

الجوزاء

حّب عملك واسعى وراء تحقيق أحلامك، وحاول تحسين علاقتك بشريك حياتك ولا تتثير غضبه بإنفعالك المستمر.

السرطان

ابحث عن خطة جديدة تناسب الواقع لتحقيق أهدافك العملية، وتجنب تكرار الأخطاء التى تُفسد علاقتك بشريك حياتك.

الأسد

استعيد نشاطك فى العمل لتكن فى قمة تركيزك، وحكّم عقلك فى المواقف التى تتعلق بشريك حياتك وحافظ على مشاعره.

العذراء

رتّب أولوياتك وحاول إحراز تقدم فى العمل، ولا تنفعل على شريك حياتك حتى لا يكرهك.

العقرب

التزم بخطط العمل وابتعد عن الأشخاص السلبيين، اهتم بذاتك وحّب نفسك فأنت بحاجة إلى ذلك.

الميزان

نفذ مهامك بهدوء وفكر جيدًا لتتجنب الخسائر، وابتعد عن العلاقات المؤذية حتى لا تتأثر حياتك بها.

الجدى

حافظ على السعى والاستمرارية لتحقيق الأحلام، وتخلص من الخجل إذا أردت التعبير عن مشاعرك لشريك حياتك.

القوس

حرصك على العمل الجادة والمثابرة يجنى لك المكاسب، وفاجىء شريك حياتك وقدم الهدايا له.

الحوت

تجنب إرتكاب الأخطاء وأنت تنفذ خطتك العملية، وافتح صفحة جديدة مع شريك حياتك وانسوا الماضى.

الدلو

فكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار فى عملك، وتعامل برومانسية مع شريك حياتك.