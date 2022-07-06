يدعم 11 لغةً.. روبوت يرد على الحجاج فى المسائل الشرعية

جدة - نرمين السيد - سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الذكاء الاصطناعى لعمليات الفتوى داخل المسجد الحرام، والرد على السائلين من خلال الروبوت التوجيهى، والذى يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، والتواصل مع المشايخ عن بعد.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن الروبوت يدعم 11 لغة وهى (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية) عبر شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التى تهم قاصدى المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأى.

ويحتوى الروبوت على 4 عجلاتٍ مزودة بنظام إيقاف ذكى تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح فى نقل الصورة حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطى للمكان، وسماعات ذات وضوح عال فى الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل على نظام الشبكة اللاسلكية "واى فاى" وبسرعة 5 جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.

من جهته.. لفت مدير إدارة السائلين فى المسجد الحرام الشيخ سلطان البقمى إلى أن الرئاسة وفرت وضمن جهودها فى حج هذا العام 100 من أصحاب الفضيلة والمشايخ للإفتاء وإجابة السائلين فى رحاب البيت العتيق؛ بهدف تسهيل أداء عباداتهم.

وقال إن عدد المستفيدين من خدمة إجابة السائلين فى رحاب البيت العتيق تجاوز الـ41 ألف مستفيدٍ من خلال الرد على حوالى 47 ألف سؤالٍ، كما وصل عدد المكالمات الهاتفية إلى 16 ألف مكالمةٍ، مؤكدا سعى الرئاسة لتنفيذ عدد من المبادرات الموجهة لحجاج بيت الله الحرام منها مبادرة (فاسألوا أهل الذكر، وإرشادى بلغتى، وأرشدنى) والتى تعد نقلة نوعية فى تقديم الخدمات وإرشاد السائلين.

وعلى صعيد آخر، نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية فى الحج والعمرة والزيارة، 9000 عملٍ دعوى منذ بدء موسم الحج وحتى 3 ذى الحجة للعام الحالى 1443هـ، تضمنت محاضرات وكلمات ودروس علمية قدمها علماء ودعاة ومترجمين مختصين بأكثر من عشر لغات عالمية يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، فى إطار الجهود التى تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال المناسك ضمن خطتها لحج العام الجارى.

وأوضحت الوزارة أن مجموع الإجابات على استفسارات الحجاج بلغ 3434 إجابةً، كما تلقى الهاتف المجانى 2248 اتصالاً يتعلق بأحكام الحج، وتم تنفيذ 1584 درسا علميا و1531 كلمةً إرشادية و200 محاضرةٍ عن أحكام الحج وفضل عشر ذى الحجة وكل ما يتعلق بالحج، كما بلغ عدد المشاركات التلفزيونية الدعوية 25 مشاركةً.

وأضافت أن عمل الدعاة مستمر على مدار الساعة لخدمة الحجاج والإجابة على استفساراتهم عبر كافة قنوات الاتصال وبمشاركة أكثر من 500 داعيةٍ، وتعد مناشط الدعاة ضمن الخدمات التى تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى سبيل التسهيل على ضيوف الرحمن فى معرفة الأحكام المتعلقة بالمناسك وفق الكتاب والسنة.