عمره 76 مليون سنة.. بيع هيكل عظمى لديناصور «جورجوسورس» بأمريكا (صورة)

جدة - نرمين السيد - عرضت دار "سوذبير" اليوم الثلاثاء هيكل عظمى متحجر لأحد أقرباء "التيرانوصوروس ركس" الذى جاب الأرض قبل حوالى 76 مليون سنة، فى مزاد بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر.





وأشارت دار المزادات إلى أن الهيكل العظمى لجورجوسورس أو "السحلية المروعة" من شأنه أن يسلط الضوء على مزاد سوذبيز للتاريخ الطبيعى المزمع فى 28 يوليو.

وكان جورجوسورس من آكلات اللحوم الرئيسية التى عاشت فيما يعرف الآن بغرب الولايات المتحدة وكندا خلال أواخر العصر الطباشيرى، وقد سبقت قريبها التيرانوصوروس ركس بعشرة ملايين سنة، بحسب "سكاى نيوز عربية".

ووفقًا لـ "سوذبيز" فإن الهيكل الذى يتم بيعه اكتشف عام 2018 فى تشكيل نهر جوديث بالقرب من مدينة هافر بولاية مونتانا الأمريكية.

ويبلغ ارتفاع هيكل الديناصور حوالى 3 أمتار وطوله 6.7 متر، وفق ما ذكرته صحيفة "الأسوشيتد برس".

وأكدت دار المزادات أن جميع الهياكل العظمية الأخرى المعروفة للجورجوسورس موجودة فى مجموعات المتاحف، ما يجعل هذه العينة الوحيدة المتاحة للملكية الخاصة.

وتتوقع "سوذبيز" بيع الأحفورة مقابل سعر يتراوح بين 5 ملايين و8 ملايين دولار.