الميتافيرس ينشط السياحة العلاجية فى مصر

جدة - نرمين السيد - رأت مؤسسة التحليل البريطانية المختصة بالرعاية الصحية "لينجبويسون" أن استخدام مصر لتقنية الميتافيرس (الواقع الافتراضى ثلاثى الأبعاد) للمرة الأولى فى الترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية الخاص بالسياحة العلاجية، يصب فى صالح تنشيط منظومة السياحة المصرية من أجل تعويض الخسائر التى تكبدتها بسبب جائحة "كوفيد-19"، وتداعيات الهجوم الروسى فى أوكرانيا.





وقالت المؤسسة البريطانية -المختصة بتقديم الإحصائيات والبيانات فى قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية- فى تقرير نقلته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إن "الهيئة العامة للرعاية الصحية فى مصر تحرص على تقديم خدمات افتراضية ذكية فى جميع أنحاء البلاد؛ من أجل تمهيد الطريق لمستقبل ذكى مليء بالخدمات الافتراضية المتميزة التى تلبى تطلعات المرضى وتسهم فى الاستخدام الفعال للوقت والجهد".

وبحسب تقرير "لينجبويسون"، فإن استخدام تقنية الميتافيرس للمرة الأولى من نوعها فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر يتماشى مع إستراتيجية الهيئة العامة لتطوير الخدمات بما يتماشى مع العالم الرقمى والذكاء الاصطناعى ورؤيته نحو تقديم نموذج متقدم للرعاية الصحية فى مصر، بجودة معتمدة دوليا.

وأخيرا، أشارت المؤسسة البريطانية إلى أن هناك طريقة أخرى يمكن أن تسهم بها الحكومة بدور رئيسى فى تعزيز السياحة العلاجية، وهى التعجيل بإصدار قانون السياحة العلاجية، الذى لم يتم التصديق عليه بعد، حيث يحدد هذا القانون اختصاصات ومسؤوليات ومهام قطاع الصحة والسياحة والتنسيق المشترك بين الجانبين لتنظيم السياحة العلاجية وتطويرها فى مصر.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن إطلاقها استخدام تقنية الميتافيرس لأول مرة بمصر للترويج لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، لدى المتعاملين من العرب والأفارقة والأجانب.