«مايكروسوفت ديفندر» يرسل تنبيهات باختراق الأجهزة

جدة - نرمين السيد - لحماية شبكات واى فاى من التهديدات إلا أن الميزة الجديدة تحمى الأجهزة التى تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد وأجهزة أبل iOS.

وتأتى هذه الميزة للشركة مع خاصية Mobile Network Protection، وهى ميزة حديثة تتضمن إرسال إشعارات إلى مسؤولى النظام عند اكتشاف التهديدات، بحسب موقع "Techradar".

وينبه البرنامج المسؤولين إلى التهديدات التى تخترق شبكة واى فاى فى حال وجود نشاط مشبوه عليها أو أن الشبكة غير آمنة لأى سبب آخر لتبديلها سريعًا.

وتعمل الشركة منذ شهر تقريبًا على هذه التحديثات فى برنامجها Defender for Endpoint

والذى يتضمن عزل نقاط الضعف المخترقة عن الشبكة وهذا يعطى مزيدًا من الأمان.

ويحدث ذلك بعد الهواتف من الأجهزة المختلفة على واى فاى الخاص بأجهزة المؤسسات التى تتعرض لهجمات إلكترونية تمكنها من التسلل عبر "واى فاى" وإلحاق الضرر بالهواتف، ويحمى النظام الجديد شبكات المؤسسات فضلًا عن الهواتف المحمولة من الهجمات الضارة.

ويتعين على مستخدمى آيفون وآندرويد منح أذونات للبرنامج للتخزين والإخطار على أجهزة، والسماح للبرنامج بمراقبة شبكاتهم وإخطارهم بأى تهديد محتمل.