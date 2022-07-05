باتمان حلوان.. تريند أم مؤامرة؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويكشف الفيديوجراف، كيف بدأ التريند ولماذا تطور وما علاقته بالمؤامرة السودانية. بدأ التريند عندما نشر 3 مستخدمين منشورا على مواقع التواصل، قالوا فيه إن كل واحد منهم هو شخصية "باتمان" الحقيقية، ليبدأ نقاش يكذب كلا فيهم الأخر، قبل أن يتحول الأمر إلى تحدى عبر مواقع التواصل، لكن أحد الشباب قرر أن يحول الأمر إلى حدث كبير، وحدد يوم 13 أغسطس فى الواحدة ليلا أمام محطة مترو حلوان، ليتقابل كل من يقول إنه "باتمان" ليثبت أنه الحقيقى.

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