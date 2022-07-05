أسطورة الأكل الأمريكية.. التهم 63 شطيرة هوت دوج فى 10 دقائق

جدة - نرمين السيد - وتنظم هذا البطولة بشكل سنوى فى كونى آيلاند بولاية نيويورك الأمريكية فى يوم عيد الاسقلال.

وحقق تشيسنت فوزه الخامس عشر فى هذا الحدث، لكنه عجز فى مسابقة الاثنين عن تحقيق الرقم القياسى الذى سجله عام 2020 عندما التهم 76 شطيرة "هوت دوج" فى 10 دقائق.

واعتذر جوى للجمهور قائلًا لهم إن أداءه سوف يتحسن العام المقبل، بحسب "فرانس برس".

وأوضح تشيسنت أنه يتدرب من خلال تناول "الهوت دوج" باستمرار بالإضافة إلى مشاركته أسبوعيًا تقريبًا بمسابقات أكل تتمحور على هذه الشطيرة الأمريكية الشهيرة.

ولفت إلى أنه سيمتنع عن تناول الطعام ليوم كامل بعد مشاركته فى المسابقة.

وكان جوى تشيسنت فوزًا بارزًا فى المسابقة الشهيرة لأكل "الهوت دوج" التى تنظم سنويًا فى 4 يوليو إذ أنهى المسابقة بفارق كبير عن منافسيه، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وحصد المركز الثانى جيفر إسبر، والذى التهم 47.5 شطيرة "هوت دوج" فيما ذهب المركز الثالث لجيمس ويب متناولًا 41 شطيرة.

وأشار جورج شيا، مقدم المسابقة إلى أن جوى تشيسنت يشكل قوة من خارج العالم بتحديه قوانين الفيزياء.

وفازت ميكى سودو بالمرتبة الأولى فى فئة السيدات، بعدما التهمت 40 شطيرة "هوت دوج" فى 10 دقائق.

ولم تتمكن سودو التى لم تشارك فى مسابقة العام الماضى لإنها كانت حاملًا، من تحقيق رقمها القياسى السابق ابالغ 48 شطيرة.

ويفضل المتنافسون من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن مناطق بعيدة من أمثال أستراليا إلى وضع شطائر "الهوت دوج" فى الماء والصودا لتسهيل ابتلاعها بشرعة دون التعرض للاختناق.