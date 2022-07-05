فى العيد.. خطوات تنظيف الشواية قبل وبعد الاستخدام

جدة - نرمين السيد - ويبدأ الأفراد فى تحضير أدوات الشواء، دون الاهتمام بتنظيفها سواء قبل أو بعد الاستخدام.
ولكن يجب تنظيف الشواية جيدا قبل الاستخدام أو بعده، لتأثيرها على نكهة الطعام فى الدرجة الأولى، كما قد تتسبب فى إشعال الحرائق عند إهمال تنظيفها لفترات طويلة.
وهناك خطوات بسيطة تساعد فى تنظيف الشواية قبل أو بعد الاستخدام، وهى:
-تنظيف الشواية وهى ساخنة قبل أن تبرد، لأن ذلك يساعد فى إزالة الدهون العالقة بشكل أسرع.
-مسح الشواية بقطعة قماش مبللة مباشرة بعد الشواء.
-سكب كمية كبيرة من صودا الخبز على شبكة الشواء وتركها لمدة 10 دقائق لإذابة الدهون والأطعمة العالقة بسهولة.
-الاستعانة بالبيكربونات والماء الدافئ لتنظيف الشواية، ثم نبدأ فى استخدام إسفنجة الفرك لشطف الشواية.
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