«تواصل سوبر آب» تطبيق جديد للمكالمات المجانية

جدة - نرمين السيد - ويسمح التطبيق لمستخدميه بتصفح الصحف اليومية والمواقع المحلية والعالمية من خلال الاستعانة بالتطبيقات المصغرة التى يتضمنها التطبيق.

ويساعد التطبيق على الاطلاع على آخر الأخبار والأحداث فى مختلف دول العالم، وذلك من خلال إجراء التطبيق لعدد من الاتفاقيات مع الصحف اليومية المحلية، لأجل توفير كافة الأخبار لحظة بلحظة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق خدماته للمحادثات المرئية والمسموعة بجودة عالية، للاستمتاع بالتواصل مع الآخرين مجانا.