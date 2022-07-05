بـ 7500 دولارا.. «جوتشى» تطرح سرير للحيوانات بسعر خيالى

جدة - نرمين السيد - وطرحت جوتشى فى إصداراتها لـ 2022، سريرا للحيوانات الأليفة بسعر يصل إلى 7500 دولارا أمريكيا، وحامل لأكياس أنبوب بـ 460 دولارا. وقدمت أيضا عناصر أخرى للحيوانات الأليفة، منها حوامل "AirTag" مزخرفة بقيمة 220 دولارا وأغطية وعاء بسعر 895 دولارا. كما تحرص على العناية بأشياء مخصصة للحيوانات مثل حاملات حيوانات أليفة بقيمة 4050 دولارا، بالإضافة إلى مجموعة وعاء السفر وعلبة صلبة مزينة بـ "GG" وبسعر 4250 دولارا، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "نيويورك بوست". ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اهتمت بتقديم ملابس للحيوانات مرصعة ومزينة بالريش ومنها القمصان أو القبعات.

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