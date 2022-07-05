4 علماء رياضيات يفوزون بميدالية «فيلدز» بينهم فرنسى وأوكرانية

جدة - نرمين السيد - حصل أربعة علماء رياضيات على ميدالية "فيلدز" فى مدينة هلسنكى بفنلندا، بينهم الفرنسى هوجو دومينيل كوبين، والأوكرانية مارينا فيازوفسكا، وهى ثانى امرأة تحصل على هذا التكريم المرموق منذ إطلاق الجائزة عام 1936.





وذكر راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الثلاثاء، أن الفائزين الآخرين بهذه الجائزة التى تمنح كل أربع سنوات، والتى تعادل "نوبل فى الرياضيات"، هما الباحث المقيم فى الولايات المتحدة جون هوه، والبريطانى جيمس ماينارد. وأضاف أن الميدالية التي يمنحها الاتحاد الدولى للرياضيات تحتفل بـ"الاكتشافات الاستثنائية" للباحثين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما. يذكر أنه تم الإعلان عن هذه الجائزة فى حفل أقيم فى مدينة هلسنكى كجزء من المؤتمر الدولى لعلماء الرياضيات، وكان من المفترض أن يتم فى البداية فى سانت بطرسبرج، لكن تم نقل الحفل إلى هلسنكى بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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