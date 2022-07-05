برجر بطعم لحوم البشر.. منتج جديد فى أحد المطاعم بالسويد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يعشق الكثير تناول المأكولات النباتية لفائدتها الصحية التى تنعكس على صحة الأفراد لذا بدأوا يتجنبون الأطعمة التى بها لحوم من مصادر حيوانية، لاعتقادهم بأنها تصيبهم بالأمراض.





وحرصت شركة سويدية للحوم المقلدة على إنتاج برجر بمكونات نباتية بطعم لحوم البشر. وطرح أحد المطاعم فى السويد ذلك البرجر النباتى الغريب فى عيد الهالوين خلال العام الماضى، لأجل جذب انتباه الزائرين لتلك اللحوم البناتية. وأوضحت الشركة أنها لا تقدم بديلا "للحوم البشر"، ولكنها رغبت فى التركيز على قدرة التكنولوجيا فى إعادة تشكيل مذاق اللحوم المراد تناولها بمكونات نباتية، وفقا لصحيفة "إنسايدر". ونشرت الشركة الإعلان الخاص بمنتجها، وتمكن من الفوز الجائزة الفضية فى مهرجان "كان ليونز"، المهرجان المخصص للتسويق الإبداعى.

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