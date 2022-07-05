بعد عودتها بقوة.. مواصفات وسعر تابلت «HTC A101» الجديد

جدة - نرمين السيد - HTC A101

وطرحت HTC أول هاتف ذكى خلال الأسبوع الماضى، وتسعى رسميا لطرح جهاز تابلت جديد بسعر مناسب.

ويحمل جهاز التابلت اسم "HTC A101" والذى يتمتع بمواصفات مميزة منها المعالج القوى ذات نوع "Unisoc" وبطاريته الكبيرة.

مواصفات HTC A101

ويأتى جهاز التابلت الجديد بشاشة من نوع LCD، وبقياس يبلغ 10 بوصة، والتى تأتى بدقة 1200X1920 بيكسل، كما يتمتع صاحبة بسهولة توصيله بلوحات مفاتيح اختيارية من خلال وجود دبابيس معينة.

ويزود الجهاز بكاميرا خلفية مزدوجة، وتأتى الرئيسية منها بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل مع وجود فلاش LED، وتدعم ميزة تصوير الفيديو بدقة 1080 بيكسل، كما أن الكاميرا أمامية تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا" التقنى.

سعر HTC A101

ويتمتع التابلت بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة تبلغ 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، كما تكون قابلة للتوسعة من خلال ذاكرة التخزين الخارجية microSD.

ويقترن الجهاز ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 7000 مللى أمبير مع قوة شحن تصل إلى 10 وات، كما يُطرح بسعر 361 دولار أمريكى أى ما يعادل 6800 جنيه مصرى.