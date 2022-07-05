قواعد إتيكيت مهمة للتعامل مع الضيوف فى عزومات العيد

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من قواعد الإتيكيت التى يفضل اتباعها عند استضافة الأهل والأصدقاء فى المنزل خلال عزومات العيد.
من بين قواعد الإتيكيت التى يجب مراعتها فى عزومات العيد:
-وجود حالة من الانسجام بين ثقافة وعمر الأفراد المدعوين.
-مراعاة مساحة المنزل وأخذها فى الاعتبار قبل توجيه الدعوات.
-تجهيز الهدايا والحلوى التى تُقدم أثناء الضيافة، بالإضافة إلى تحضير العيدية ووضعها فى جوابات مبهجة ومكتوبة بعبارات التهنئة.
-استضافة كبار السن أو الأشخاص ذوى المقام الرفيع فى أماكن خاصة بهم، وتقديم المأكولات والحلوى بطريقة محددة.
-عدم دعوة الأفراد الغير متوافقين مع بعضهم أو الذين بينهم مشاكل ومشادات سابقة.
-عند تقديم المشروبات، لا يفضل تحليتها بالسكر بل تٌقدم بجانبا ليضع الضيف السكر المناسب، لأنه من الممكن أن يعانى من حالة مرضية أو متبع نظام غذائى لنقص الوزن.
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